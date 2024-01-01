Наталія Могилевська стала матір'ю: співачка показала ніжне фото з дітьми

У ніч проти 1 січня 2024 року українська співачка Наталія Могилевська поділилася радісною новиною про те, що вона стала матір'ю.

Про це вона повідомила у соціальних мережах.

"Я щаслива… В цю казкову ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулася.

Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час", - заявила Могилевська.

"Хочу подякувати всім своїм глядачам за підтримку і захист мого особистого життя. Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю як Вам дякувати. Ви мене дуже розчулили…

Хочу подякувати всім, хто з повагою поставився до того, що моїм дітям був необхідний час для адаптації та відчути себе у безпеці", - пояснила вона.

Могилевська стала матір'ю / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Так вже склалося, що, напевне, прийшов час повідомити вам цю новину. І з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою…Бажаю всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти своїх улюблених свою родину", - зазначила співачка.

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"З повагою до приватного життя дітей я не показую їх обличчя і жодного інтерв’ю давати не планую", - пояснила Могилевська.

На ніжному фото у рожевих тонах вона зображена разом з двома дітками, облич яких не видно. Меншу дитину вона тримає на руках, а більша її ніжно обіймає.

Нагадаємо, щодо Наталії Могилевської, то на початку грудня її заскочили у Києві з дитиною, якій на вигляд два-три роки. Дівчинка нібито називала виконавицю мамою. Артистка тоді не коментувала ці новини. Цілком можливо, що у "Вечірньому Кварталі" Наталія Могилевська вперше зізнається, чи дійсно стала мамою та що то за дитина, з якою її заскочили у Києві.

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