Наталія Могилевська у сльозах шокувала, що довелося пережити її названим донькам під час війни

Українська співачка Наталія Могилевська шокувала, що під час повномасштабної війни довелося пережити її названим донькам.

Так, виконавиця стала героїнею нового випуску шоу "Пісня мого життя". На проєкті артистка розповіла про доньок. Могилевська наголосила, що всім поділитися не може, однак старшій дівчинці було неабияк тяжко. Зокрема, їй довелося стати мамою для молодшої сестрички, опікуватися нею, діставати їжу та рятувати життя, хоча вона сама ще дитина.

Наталія Могилевська / Фото: скриншот з відео

"Моя старша донька стала мамою для моєї молодшої. В певний момент вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини, вона рятувала життя декілька разів молодшої, коли вони голодували, вона знаходила їжу, годувала молодшу, якій було всього півтора рочка", - шокувала артистка.

Наталія Могилевська зі сльозами на очах розповіла, що нині вони з коханим роблять усе можливе, аби повернути старшій донечці дитинство. Співачка говорить, що намагається донести дівчинці, що про неї та її сестру є кому піклуватися.

Наталія Могилевська / Фото: скриншот з відео

"Моя мета спробувати повернути 10-річній дитині її дитинство. Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, що є кому хвилюватися за неї, а ти спробуй насолодитися своїм дитинством. Інколи я її навіть качаю на руках і кажу, що ти така ж мала як Сонька, тільки ніжки довгі виросли! Але ж ти така сама маленька! І вона страшенно плаче! Тому що для неї відчуття, що "я можу бути дитиною", воно настільки незвичне, вона настільки була дуже напруженою!", - додала артистка.

Виконавиця поділилася, що за два роки їм з коханим вдалося подарувати дівчаткам почуття безпеки. Окрім того, діти розуміють, що їх люблять та піклуються про них.

Наталія Могилевська з названими доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Через два роки я можу розповісти, що це люблячі, розслаблені діти, яким я кажу, що я хочу, щоб ви були щасливими, але якщо ви навіть не захочете чогось робити, не будете найкращими, знайте, я вас буду любити завжди! Просто за те, що ви є!" – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла, як виховує названих доньок. Артистка поділилася, який підхід використовує у вихованні дітей.

Дивіться прем'єру "Пісні мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна"

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