Наталія Могилевська у смугастому монокіні похизувалася стрункими ногами на снігу

Артистка позувала на засніженій вулиці.

Українська співачка Наталія Могилевська потішила прихильників своїми свіжими гарними фото.

Так, у фотоблогу виконавиця запостила декілька кадрів, на яких постає у яскравому смугастому монокіні. Знімання артистка влаштувала на вулиці не так давно, оскільки на світлинах видніється добрячий прошарок снігу.

Як розповіла виконавиця, вона наразі перебуває у Дніпрі і дуже цьому тішиться.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я залишаюся вірна рідному Дніпру. І мені тепло, бо мене зігрівають серця моїх співгромадян", - написала Наталія.

Також Могилевська поділилася, чи насправді переохолодження корисне для організму.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Після занурення у крижану воду у людини частішає пульс і підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина почувається свіжо і бадьоро. Причина цих процесів – сильний стрес. Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а все завдяки ендорфінам, того самого гормону радості. Такий струс для всього організму змушує імунну систему працювати в посиленому режимі. Такий приголомшливий стан може зберігати до 24 годин", - зазначила артистка.

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