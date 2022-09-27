Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наталія Могилевська у вишуканій сукні з глибоким декольте позувала на тлі вечірнього Києва

Дата публікації
Перегляди
1281
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наталія Могилевська у вишуканій сукні з глибоким декольте позувала на тлі вечірнього Києва

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками осінніми світлинами.

Красу вечірнього Києва Наталія Могилевська показала у своїй нещодавній фотосесії. Світлинами на тлі столиці виконавиця поділилася у своєму Instagram.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На фото Могилевська покрасувалася у чорній вишуканій сукні з бісерною вишивкою та глибоким декольте. Образ доповнили довгі легкі локони. 

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"А в Києві осінь...Моя улюблена лагідна київська осінь", - додала підпис до фото Могилевська. 

Шанувальники у коментарях відмітили, що Могилевська має дуже гарний вигляд і захопилися вбранням артистки.

  • Наталка , яка ж ви гарна!
  • Ви начебто світитесь зсередини.
  • Неймовірно гарний образ! Вам пасує!
Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Раніше Наталія Могилевська поділилася архівною світлиною Софії Ротару та показала, який вигляд вона мала у молодості.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація