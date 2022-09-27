Наталія Могилевська у вишуканій сукні з глибоким декольте позувала на тлі вечірнього Києва

Співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками осінніми світлинами.
Красу вечірнього Києва Наталія Могилевська показала у своїй нещодавній фотосесії. Світлинами на тлі столиці виконавиця поділилася у своєму Instagram.
На фото Могилевська покрасувалася у чорній вишуканій сукні з бісерною вишивкою та глибоким декольте. Образ доповнили довгі легкі локони.
"А в Києві осінь...Моя улюблена лагідна київська осінь", - додала підпис до фото Могилевська.
Шанувальники у коментарях відмітили, що Могилевська має дуже гарний вигляд і захопилися вбранням артистки.
- Наталка , яка ж ви гарна!
- Ви начебто світитесь зсередини.
- Неймовірно гарний образ! Вам пасує!
Раніше Наталія Могилевська поділилася архівною світлиною Софії Ротару та показала, який вигляд вона мала у молодості.
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