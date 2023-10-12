Наталія Могилевська в юності та зараз: який вигляд мала співачка до популярності

Артистка вже тривалих 28 років на сцені.

Українська співачка Наталія Могилевська вже багато років на сцені та стала однією з найбільш успішних артисток.

Творчий шлях знаменитості був доволі нелегкий. У співачки були свої злети та падіння. Тим не менш, Могилевська вже 28 років на сцені та випустила за цей час чимало хітів, які досі наспівують.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд мала Наталія Могилевська до популярності та як вона змінилася з роками.

Співачка на початку своєї кар'єри

Кар'єра виконавиці розпочалася далекого 1995 року. Артистка взяла участь у фестивалі "Червона рута", де здобула диплом, а згодом посіла перше місце на фестивалі "Слов'янський базар". Розпочинала свій творчий шлях Наталія Могилевська під наставництвом продюсера Олександра Ягольника. До речі, справжнє прізвище виконавиці Могила. Однак співачка вважала, що для сцени воно не милозвучне, тож обрала псевдонім Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У співпраці з продюсером артистка 1997 року випустила свій перший альбом, який отримав назву "Ла-ла-ла". Платівка принесла виконавиці шалену популярність та мала неабиякий успіх в продажі.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відмова від продюсера, випуск хітів та титул співачки року

1998 року Наталія Могилевська самостійно зайнялася своїм продюсуванням. Артистка випустила альбом з власних пісень, який має назву "Тільки я".

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

2000 року співачка на музичній премії "Золота Жар-птиця" була визнана співачкою року, а її композиція "Місяць" стала найкращою. Наступного року Наталія Могилевська знову стала найкращою співачкою.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кар'єра ведучої та музичної продюсерки

Знаменитість розвивала не лише співочу кар'єру. Багато років артистка була ведучою програми "Шанс". Шоу вона вела у парі з Кузьмою Скрябіним, а їхній дует став одним із найбільш впізнаваних.

Паралельно Могилевська продовжувала випускати композиції. 2006 року вийшов альбом виконавиці "Відправила message", який став одним із найуспішніших в її кар'єрі.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Виконавиця також спробувала себе в ролі музичної продюсерки. Зокрема, артистка бралася за продюсування гуртів Real O, "ДиО.фильмы", співака Бориса Апреля та інших. Зі всіма ними виконавиця познайомилася на "Фабриці зірок".

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Загалом, виконавиця брала участь у багатьох шоу. Вона була тренеркою "Голосу країни. Діти", перемагала у "Танцях з зірками", була тренеркою "Ліги сміху", суддею шоу "Маскарад" та багато чого іншого.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як змінювалася зовнішність виконавиці та кардинальне схуднення

Наталія Могилевська чимало експериментувала зі своїм зовнішнім виглядом. Зазвичай, експерименти стосувалися зачіски. Артистка ходила то з коротким волоссям, то з кучерями, то з прямою зачіскою.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також артистка експериментувала з кольором. Знаменитість фарбувалася в рудий колір, була брюнеткою з темним волоссям, була білявкою. Нині ж артистка переважно обирає холодні відтінки.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Найбільш приголомшлива зміна стосувалася ваги виконавиці. Артистка свого часу набрала зайві кіло. Виконавиця зайнялася своєю фігурою та кардинально схудла. Виконавиці в цьому допомогли йога, спорт та правильне харчування.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Особисте життя Наталії Могилевської

Артистка була двічі заміжньою. Першим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий. З ним артистка була в шлюбі від 2004 року до 2005. Вдруге знаменитість вийшла заміж 2006 року за бізнесмена Єгора Доліна, але вже 2011 розлучилася.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нині Наталія перебуває у стосунках з чоловіком, на ім'я Валентин. Знаменитість поки ретельно його приховує. Артистка лиш розповідала, що багато років з ним знайома.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська зараз

Під час повномасштабної війни знаменитість не виїжджала з Києва. Артистка випустила такі пісні, як "Позивний", "Ми будемо стояти", "Я кажу НІ!", "Я вдома". Також знаменитість представила моновиставу "Я вдома".

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