Наталія Могилевська захопила відео з доньками на київському вокзалі й розповіла про їхню подорож

Артистка поділилася, як вона з родиною збиралася на відпочинок.
Українська співачка Наталія Могилевська показала початок пригод з дітьми.
Так, у фотоблогу зіркова мама похизувалася, що вже зовсім скоро з донечками вони опиняться в Одесі. Зокрема, Наталія у ролику показала, як вдома збирала з молодшою Софією речі на відпочинок і мило обіймалася. Дівчинка була неабияк щаслива перебирати гардероб у своїй кімнаті. А вже згодом артистка попрямувала на київський вокзал і показала, як її з дівчатами проводжала команда.
Також співачка поділилася емоціями доньок і зазначила, що вони вже в шаленому передчутті відпочинку на моря. Ба більше, маленька Софійка настільки захопилася, що навіть заснула в потягу з набором іграшок для гри в піску.
"Мамо! Ми їдемо на море…", - підписала ролик Могилевська.
У коментарях шанувальники написали про захоплення Наталею в ролі мами й побажали чудово провести час.
- Як Вам личить материнство. Як квітка розквітаєте. Слава Богу. Усього найкращого Вашій родині
- Як я радію за вас! За ваших діток ще більше. Бажаю щастя вашій родині!
- Ви випромінюєте таку шалену любов, материнство окриляє
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала про своє активне дозвілля з родиною. Виконавиця ділилася, що вони з чоловіком і доньками роблять під час вимкнення світла.
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