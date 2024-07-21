Наталія Могилевська захопила відео з доньками на київському вокзалі й розповіла про їхню подорож

Артистка поділилася, як вона з родиною збиралася на відпочинок.

Українська співачка Наталія Могилевська показала початок пригод з дітьми.

Так, у фотоблогу зіркова мама похизувалася, що вже зовсім скоро з донечками вони опиняться в Одесі. Зокрема, Наталія у ролику показала, як вдома збирала з молодшою Софією речі на відпочинок і мило обіймалася. Дівчинка була неабияк щаслива перебирати гардероб у своїй кімнаті. А вже згодом артистка попрямувала на київський вокзал і показала, як її з дівчатами проводжала команда.

Також співачка поділилася емоціями доньок і зазначила, що вони вже в шаленому передчутті відпочинку на моря. Ба більше, маленька Софійка настільки захопилася, що навіть заснула в потягу з набором іграшок для гри в піску.

Наталія Могилевська з дітьми поїхала на море

"Мамо! Ми їдемо на море…", - підписала ролик Могилевська.

У коментарях шанувальники написали про захоплення Наталею в ролі мами й побажали чудово провести час.

Як Вам личить материнство. Як квітка розквітаєте. Слава Богу. Усього найкращого Вашій родині

Як я радію за вас! За ваших діток ще більше. Бажаю щастя вашій родині!

Ви випромінюєте таку шалену любов, материнство окриляє

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала про своє активне дозвілля з родиною. Виконавиця ділилася, що вони з чоловіком і доньками роблять під час вимкнення світла.

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