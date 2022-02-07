Наталія Могилевська відповіла на звинувачення ексЗіанджі у неприйнятті трансгендерів

Також співачка прокоментувала скандальні звинувачення ексБориса Апрєля, що вона нібито ображала його через зайву вагу.

Українська співачка Наталія Могилевська прокоментувала скандальні звинувачення співачки-трансгендерки Zi Faamelu, раніше відомої як Зіанджа.

Так, виконавиця у своєму Instagram розповіла, що запам'ятала ексБориса Апрєля як "вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію". Могилевська пам'ятає, що Zi Faamelu раніше нікому не довіряла та майже нічого не їла. Тому експродюсерка співачки дивується, чому та її звинуватила в булінгу через зайву вагу.

"Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було гарне струнке тіло, але пухкі підліткові щічки, і це було пов'язано взагалі не з повнотою, а з прекрасною юністю та молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих. Тому основна проблема всього офісу була: "Як Борю нагодувати?", - пригадала Могилевська.

ЕксБорис Апрєль, тепер Zi Faamelu (ліворуч) та Наталія Могилевська / УНІАН

Також виконавиця пригадала, що ексБорис Апрєль "постійно був на всіх ображеним". За словами Могилевської, її експідопічний часто міг "наговорити чогось в інтерв'ю, а вони потім розбиралися з цим".

"Він часто "ляпав" в інтерв'ю, що всім нам потім доводилося якось викручуватися з цього ляпа. Він нескінченно був знедоленим, на всіх ображеним хлопчиком. Йому весь час здавались скрізь якісь підступи, змови. Йому здавалося, що всі довкола вороги! Тому найбільша радість була, коли Боря розслаблявся та посміхався, а не перебував у оборонній позиції. Тоді в нас було багато теплих хвилин", - написала Наталія.

Наталія Могилевська та Zi Faamelu / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також Могилевська прокоментувала звинувачення ексЗіанджі у неприйнятті трансгендерів. Експродюсерка співачки говорить, що завжди заступалась за ексБориса Апрєля. Те, що вона возила його до психіатра, то це тому, що вона хотіла допомогти. А раніше було менше досліджень про трансгендерів.

"Я хотіла допомогти, а не відкинути чи проігнорувати, як на той час робили більшість стосовно гомосексуалів та трансгендерів. Зараз, коли є нові дослідження та інформація та трохи більша лояльність людей, ми могли б зробити щось успішніше. Але час уже не повернути. Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції", - додала Могилевська.

Zi Faamelu і Наталія Могилевська

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендерка Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрєль. До нього популярність прийшла після участі у шоу "Фабрика зірок" 2008 року. Та 2018-го, після тривалого затишшя, співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни". На проєкті Апрєль представився як Зіанджа. Зірка зізналася, що прагнула змінити стать дуже багато років та наважилася на цей сміливий крок в США. Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік зникла із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем.

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