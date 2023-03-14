Наталія Могилевська відреагувала на загибель свого підопічного з "Ліги сміху" Романа Іваненка

Співачка Наталія Могилевська відреагувала на сумну звістку про загибель учасника "Ліги сміху" 28-річного Романа Іваненка.

Виконавиця та актор були добре знайомі, адже саме Могилевська свого часу була зірковою тренеркою команди "Наш формат", в якій виступав Роман.

У Instagram Наталія присвятила допис Романові, у якому пригадала, як два роки тому хлопець боровся за життя під час Covid-19 та дивом одужав. Співачка досі не може повірити в те, що життя актора забрала війна.

"Дуже світла людина, дуже позитивна… Не можу повірити. Він дуже важко перехворів "короною" два роки тому і ледь вижив. Ми всі були такі щасливі, що жити буде довго. Страшне… Хочу висловити підтримку всім хлопцям "Нашого формату". Всім кого він любив, всім друзям, рідним мої співчуття. Ще більше ненависті до ворога! Ще більше віри у нашу перемогу", - написала Могилевська.

Наталія Могилевська і команда "Наш формат" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, Роман Іваненко загинув у боях на Вугледарському напрямку. Актор потрапив в оточення російський окупантів, був важко поранений та потрапив у полон. Загарбники не надали українському бійцю медичної допомоги, тому 28 лютого він помер. У Романа залишилася дружина та мама.

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