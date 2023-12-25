Наталія Могилевська відверто розповіла про сварки й спільну творчість зі своїм коханим

Зірка переконана, що вони дуже змінилися за час стосунків.
Українська співачка Наталія Могилевська потішила фанів новими деталями своїх стосунків з таємничим обранцем.
Як раніше розповідала знаменитість, вони з коханим знайомі вже понад 20 років. Однак, лише на початку війни почали спілкуватися. Це переросло у стосунки. Зрештою, на початку роману закохані часто сварилися через особливості характеру.
"На початку сварилися дуже сильно. Тому що він дуже вольовий, серйозний, звик, що всі його слухають і не шурхають. А я людина з характером. І йому було дуже важко", - поділилася зірка в інтерв'ю Дмитрові Гордону.
Втім, за словами Наталії, вони дуже змінилися за цей час. Зокрема, припинили бути дуже запальними й категоричними. Співачка впевнена, що почала жити з коханим вже у потрібний час. Оскільки раніше вони просто не могли б співіснувати через розбіжності в характерах.
"Якщо б ми почали зустрічатися 20 років тому – ми були трохи знайомі – то у нас би нічого не вийшло. Тому що і я, і він хотіли щось заявити про себе світові. І сьогодні, у цьому віці, коли ми обидва стали спокійнішими, наші стосунки стали можливими", - розповіла артистка.
Ба більше, 48-річна зірка поділилася, що її бойфренд навіть став долучатися до творчого процесу написання її пісень. Зокрема, одна з них вже вийшла.
"Він вже став таким спокійним… Дозволяє мені ці всі пісні, навіть пише! До речі, це була його ідея пісні "Я кажу "ні" жахливій цій війні". Це була його ідея. І у нього взагалі дуже багато прекрасних ідей", - додала Наталя.
Зазначимо, Наталія Могилевська тримає особисте життя у таємниці. Однак, відомо, що обранця виконавиці звуть Валентином. Співачка зазначала, що коханий тривалий час жив за кордоном, мав там бізнес, а потім повернувся до України. До того ж обранець артистки є великим прихильником її творчості. Він побував на всіх київських виставах Могилевської.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська відповіла, чи не переймається вона тим, що досі не народила первістка.
Читайте також: