Наталія Могилевська відверто розповіла про сварки й спільну творчість зі своїм коханим

Українська співачка Наталія Могилевська потішила фанів новими деталями своїх стосунків з таємничим обранцем.

Як раніше розповідала знаменитість, вони з коханим знайомі вже понад 20 років. Однак, лише на початку війни почали спілкуватися. Це переросло у стосунки. Зрештою, на початку роману закохані часто сварилися через особливості характеру.

"На початку сварилися дуже сильно. Тому що він дуже вольовий, серйозний, звик, що всі його слухають і не шурхають. А я людина з характером. І йому було дуже важко", - поділилася зірка в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Втім, за словами Наталії, вони дуже змінилися за цей час. Зокрема, припинили бути дуже запальними й категоричними. Співачка впевнена, що почала жити з коханим вже у потрібний час. Оскільки раніше вони просто не могли б співіснувати через розбіжності в характерах.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Якщо б ми почали зустрічатися 20 років тому – ми були трохи знайомі – то у нас би нічого не вийшло. Тому що і я, і він хотіли щось заявити про себе світові. І сьогодні, у цьому віці, коли ми обидва стали спокійнішими, наші стосунки стали можливими", - розповіла артистка.

Ба більше, 48-річна зірка поділилася, що її бойфренд навіть став долучатися до творчого процесу написання її пісень. Зокрема, одна з них вже вийшла.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Він вже став таким спокійним… Дозволяє мені ці всі пісні, навіть пише! До речі, це була його ідея пісні "Я кажу "ні" жахливій цій війні". Це була його ідея. І у нього взагалі дуже багато прекрасних ідей", - додала Наталя.

Зазначимо, Наталія Могилевська тримає особисте життя у таємниці. Однак, відомо, що обранця виконавиці звуть Валентином. Співачка зазначала, що коханий тривалий час жив за кордоном, мав там бізнес, а потім повернувся до України. До того ж обранець артистки є великим прихильником її творчості. Він побував на всіх київських виставах Могилевської.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська відповіла, чи не переймається вона тим, що досі не народила первістка.

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