Наталія Могилевська випустила щемливий кліп, який зняла у Бородянці, Бучі та Ірпені – відео

Співачка Наталія Могилевська представила музичну роботу та кліп "Я вдома".
Автором слів і музики виступила харків'янка Катерина Офліян. Цю композицію артистка заспівала на Міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine — #StopWar.
"Я вдома, попри біль і втому… Як від перших днів життя, так і від перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов'язково побачимо парад перемоги на твоєму Хрещатику!" - прокоментувала співачка.
Локаціями нового кліпу зірки стали місця з трагічною історією воєнних дій в Україні. Знімання відбулися в Бородянці, Бучі, Ірпені та в центрі Києва.
Також Могилевська зазначила, що дуже багато випало на долю української жінки – сльози, смерть, невимовний біль, ухвалення дуже непростих рішень.
У коментарях користувачі поділилися своїми емоціями від пісні та відео.
- Наталя, дякую вам за чудову тематичну пісню. Плачу... Ми обов'язково переможемо! Україна понад усе
- Дуже сильно, глибоко і до сліз! Швидкої перемоги нам! І швидкого повернення до рідних домівок!
- Сильна пісня. Крик душі
Зауважимо, Могилевська від першого дня війни залишалася і перебуває в рідному місті Київ. У весь цей час співачка забезпечує всіх, хто потребує гуманітарною допомогою та піднімає моральний дух українців.
Нагадаємо, Макс Барських випустив душевну пісню українською "Чекай мене". Трек довів фанів до сліз.
Читайте також: