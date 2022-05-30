Наталія Могилевська випустила щемливий кліп, який зняла у Бородянці, Бучі та Ірпені – відео

Співачка Наталія Могилевська представила музичну роботу та кліп "Я вдома".

Автором слів і музики виступила харків'янка Катерина Офліян. Цю композицію артистка заспівала на Міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine — #StopWar.

"Я вдома, попри біль і втому… Як від перших днів життя, так і від перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов'язково побачимо парад перемоги на твоєму Хрещатику!" - прокоментувала співачка.

Локаціями нового кліпу зірки стали місця з трагічною історією воєнних дій в Україні. Знімання відбулися в Бородянці, Бучі, Ірпені та в центрі Києва.

Також Могилевська зазначила, що дуже багато випало на долю української жінки – сльози, смерть, невимовний біль, ухвалення дуже непростих рішень.

У коментарях користувачі поділилися своїми емоціями від пісні та відео.

Наталя, дякую вам за чудову тематичну пісню. Плачу... Ми обов'язково переможемо! Україна понад усе

Дуже сильно, глибоко і до сліз! Швидкої перемоги нам! І швидкого повернення до рідних домівок!

Сильна пісня. Крик душі

Зауважимо, Могилевська від першого дня війни залишалася і перебуває в рідному місті Київ. У весь цей час співачка забезпечує всіх, хто потребує гуманітарною допомогою та піднімає моральний дух українців.

Коли настане день - закінчиться війна! Вакарчук та українські артисти разом виконали хіт

Нагадаємо, Макс Барських випустив душевну пісню українською "Чекай мене". Трек довів фанів до сліз.

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