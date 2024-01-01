Наталія Могилевська вперше показала чоловіка та розкрила подробиці удочеріння дівчаток

Українська співачка Наталія Могилевська вперше показала свого коханого, на ім'я Валентин, та розкрила подробиці усиновлення дітей.

Так, у новорічну ніч співачка приголомшила зізнанням, що стала мамою. На початку повномасштабної війни знаменитість удочерила двох сестричок: одній два роки, а іншій – 10. За словами артисти, дівчатка були неабияк травмовані через російське вторгнення до України. Співачці знадобився час, аби її донечки адаптувалися до нових умов.

Наталія Могилевська з молодшою донькою / Фото: скриншот з відео

"Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч руку тримала на ній, щоб вона не плакала", - зізналась виконавиця.

Наталія Могилевська з молодшою донькою / Фото: скриншот з відео

Рішення про усиновлення Могилевська прийняла разом зі своїм коханим, якого звуть Валентином.

Наталія Могилевська з чоловіком / Фото: скриншот з відео

"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення", - зізналась артистка.

Наталія Могилевська з чоловіком / Фото: скриншот з відео

До речі, свого коханого знаменитість ретельно приховує. Однак у сюжеті ТСН виконавиця вперше його показала. Щоправда, обличчя чоловіка артистка не стала розсекречувати. Виконавиця показала, як вони з коханим танцювали, тож обранець Могилевської позував перед камерою зі спини.

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Нагадаємо, у новорічну ніч Наталія Могилевська зізналась, що удочерила двох доньок. Співачка вже показувала фото дівчаток та розповідала, чому не квапиться їх розсекречувати.

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