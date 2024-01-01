Наталія Могилевська вперше показала чоловіка та розкрила подробиці удочеріння дівчаток

Артистка стала мамою дівчаток двох та 10-ти років.
Українська співачка Наталія Могилевська вперше показала свого коханого, на ім'я Валентин, та розкрила подробиці усиновлення дітей.
Так, у новорічну ніч співачка приголомшила зізнанням, що стала мамою. На початку повномасштабної війни знаменитість удочерила двох сестричок: одній два роки, а іншій – 10. За словами артисти, дівчатка були неабияк травмовані через російське вторгнення до України. Співачці знадобився час, аби її донечки адаптувалися до нових умов.
"Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч руку тримала на ній, щоб вона не плакала", - зізналась виконавиця.
Рішення про усиновлення Могилевська прийняла разом зі своїм коханим, якого звуть Валентином.
"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення", - зізналась артистка.
До речі, свого коханого знаменитість ретельно приховує. Однак у сюжеті ТСН виконавиця вперше його показала. Щоправда, обличчя чоловіка артистка не стала розсекречувати. Виконавиця показала, як вони з коханим танцювали, тож обранець Могилевської позував перед камерою зі спини.
Нагадаємо, у новорічну ніч Наталія Могилевська зізналась, що удочерила двох доньок. Співачка вже показувала фото дівчаток та розповідала, чому не квапиться їх розсекречувати.
Читайте також: