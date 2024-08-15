Наталія Могилевська вперше повністю показала свого чоловіка і зробила йому особливий подарунок

Українська співачка Наталія Могилевська вперше повністю показала свого коханого чоловіка Валентина.

Зробила це виконавиця у доволі незвичний спосіб. Зокрема, артистка випустила нову пісню, яка отримала назву "День народження кожен день". Трек побачив світ після 49-річчя Могилевської, яке вона святкувала 2 серпня.

Особливо уваги заслуговує кліп на нову композицію, який практично повністю складається з сімейного архіву співачки. Зокрема, там безліч відео зі святкування дня народження зірки. На кадрах виконавиця вперше повністю показала свого коханого чоловіка Валентина, а також там були присутні і її донечки – Софія та Мішель.

До речі, пісня виявилася особливим подарункові від Могилевської для її обранця. Композицію співачка присвятила коханому Валентину.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала про незвичайне захоплення 12-річної доньки. Також артистка розсекретила, який особливий подарунок зробила для Мішель.

Наталія Могилевська розсекретила неочікуваний подарунок для 12-річної доньки

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