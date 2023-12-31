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Наталія Могилевська вперше за півтора року розкриє правду про особисте життя

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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835
Час на прочитання
2 хв
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Наталія Могилевська вперше за півтора року розкриє правду про особисте життя

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка зробить важливе зізнання.

31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" розпочнеться трансляція святкового новорічного випуску "Вечірнього Кварталу", де серед запрошених зірок виступатиме співачка Наталія Могилевська.

Виконавиця заінтригувала, що зробить важливе зізнання про особисте життя. Як розповіла артистка у сюжеті ТСН, вона понад півтора року тримала це в таємниці. Однак Могилевська вже не може приховувати важливі зміни в особистому життя. Тож у новорічному випуску "Вечірнього Кварталу" співачка розкриє правду про особисте життя.

Кадри зі знімань
Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я думаю, що настав вже час сказати правду, бо мене вже дістають і папараці якісь. Мені вдавалося тримати в секреті понад півтора року дуже важливі зміни в моєму особистому житті, але я все розповім 31 грудня під новорічну ялиночку", - зізналась артистка.

У новорічному випуску "Вечірнього Кварталу" на глядачів чекає ще багато чого цікавого. Артисти проєкту тішитимуть кумедними пародіями. Так, Євген Кошовий зіграє мера Києва Віталія Кличка та навіть екзорциста. А от гуморист Юрій Великий потішить пародіями на Ірину Фаріон та Миколу Тищенка.

Кадри зі знімань
Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також "Вечірній Квартал" не омине увагою скандал з нічним клубом, який працював під час комендантської години. Окрім того, вперше у складі колективу виступить гумористка Ірина Гатун.

Серед запрошених зірок виступатимуть Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Артем Пивоваров, Pianoбой та інші.

Кадри зі знімань
Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться новорічний випуск "Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Нагадаємо, щодо Наталії Могилевської, то на початку грудня її заскочили у Києві з дитиною, якій на вигляд два-три роки. Дівчинка нібито називала виконавицю мамою. Артистка тоді не коментувала ці новини. Цілком можливо, що у "Вечірньому Кварталі" Наталія Могилевська вперше зізнається, чи дійсно стала мамою та що то за дитина, з якою її заскочили у Києві.

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Дата публікації
Перегляди
835
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