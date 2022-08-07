Наталія Могилевська зізналася, хто завадив їй поїхати з Києва у перший день війни

Наталія Могилевська була у Києві, коли путін розгорнув жорстоку повномасштабну війну проти України.

У перші дні війни багато українців намагалися виїхати, однак Могилевська залишилася у столиці. Як розповіла артистка програмі у "Все буде добре", вона відчувала відповідальність за тих людей, які в перший день війни приїхали до неї:

"Я мешкаю на Осокорках. Мій район більш спокійний і тому до мене поїхали всі мої друзі, моя рідня, вагітна сестричка на 8 місяці. Вона опинилася у метро. Вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене була повна хата людей. А в мене дієта. Їжі обмаль навіть для мене одної. Тому я, як господиня, як людина, яка приймала стільки людей. У мене була величезна відповідальність. Я не те що їхати не могла, я повинна була шукати все, в тому числі й їжу. Тому що 9 людей а їжі нема", - прокоментувала Могилевська.

Після цього, розповідає артистка, вона дізналася, що у людей, які ховалися від російських бомб на станції метро "Славутич", закінчується вода. А у будинку співачки є свердловина:

"Я на третій день почула, що на метро "Славутич" немає в людей води. У мене є свердловина. Я набрала 20 пляшок води, поїхала на метро "Славутич". А далі вже почалося різне. І виступи, і волонтерство. Мої школи перетворилися на озброєні склади, їжа тонами. Далі. Я могла поїхати, далі вже спокійніше стало, і моя сестричка поїхала. Але знаєте, я зрозуміла, що я настільки вірю в нашу перемогу, що я хочу бути одною з перших, щоб на власні очі побачити її", - наголосила зірка.

Читайте також: