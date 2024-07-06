Наталія Могилевська захопила своєю розтяжкою в обтислому боді й розсекретила, як худне

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про схуднення й назвала, скільки кіло набрала за останній час.

Так, у фотоблогу Наталія доволі часто ділиться своїми секретами догляду за собою. Цього разу артистка зачепила тему ваги й розсекретила, що у відпустці після напруженого робочого графіку вона погладшала на п'ять кіло. Тож, встановила собі ціль схуднути до свого дня народження 2 серпня. Зокрема, зірка повідомила, що звертатиметься до різноманітних спеціалістів і методів. Серед них – чек-ап організму, здорове харчування, спорт та інше.

"Я так чудово відпочила після свого величезного сольного концерту, що набрала п'ять зайвих кіло. Хочу до дня народження їх позбутися. За останній місяць я з'ясувала все найсучасніше стосовно харчування, щоб схуднути, косметології, медикаментів, аналізів, які треба здати, спорту, танців, психологів. Можна вважати, що я починаю свій власний марафон", - підсумувала Могилевська.

Також Могилевська опублікувала світлину, на якій тренується у гімнастичній залі. На зображенні виконавиця у лосинах і боді працює над розтяжкою.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Під дописом Наталії зібралося чимало прихильників, які відзначили, що співачка має неперевершений вигляд і подякували за таку відвертість.

Наталю, у Вас красиве тіло, заздрять

Наталю, ви неймовірно відкрита і світла людина! Дякую, що ділитесь своїми знаннями, секретами, лайфгаками

Наталя сказала – Наталя зробила! Рецептики від Вас уже чекаю

Вау! Круто! Такій гнучкості можна тільки позаздрити, молодець! Я би теж так хотіла

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зізналася, на яку масштабну справу її надихнув чоловік.

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