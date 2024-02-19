Наталія Могилевська заінтригувала, чи одружена вона зі своїм чоловіком, з яким виховує доньок

Українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала, чи перебуває вона в офіційному шлюбі з чоловіком Валентином, якого ретельно приховує від публіки.

Так, 48-річна артистка зізналася, що з обранцем вона не збирається грати пишного весілля, адже для них це не на часі. Натомість вважає, що краще віддати ці гроші на потреби української армії, що вони й роблять з коханим, який до того ж активно займається волонтерством:

Наталія Могилевська з чоловіком / Фото: скриншот з відео

"Я вважаю, що війна – не дуже актуальний час для весілля, свята і решти. Тому ми зосередилися на стосунках, допомозі українцям, військовим. І всі зайві гроші ми точно будемо витрачати не на весілля, а на те, щоб реально допомогти українцям впоратися з жахливою ситуацією", - розповіла знаменитість в програмі "Люкс ФМ".

Окрім того, Наталія заінтригувала відповіддю на запитання про офіційний розпис у РАЦСі з обранцем. Співачка, яка не звикла ділитися своїм особистим життям, коротко прокоментувала: "А можливо, ми вже це зробили".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська похизувалася подарунком від чоловіка та розповіла, скільки витрачає коштів на повсякденний одяг.

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