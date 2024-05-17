Наталія Могилевська замилувала фото, як 4-річну донечку до дитячого садка збирала

Артистка показала Софію у сукні-вишиванці.
Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісний кадр з донечкою Софією.
Так, у своєму фотоблогу Наталія поділилася, як зранку вдома збирала дітей до школи та садочка у День вишиванки. Зокрема, співачка показала, як на свято прямувала її молодша донька Софія. На зображенні 4-річна україночка міцно обіймає зіркову матусю. Для такого важливого дня виконавиця підібрала для Софії сукню-вишиванку та зробила два хвостика. Сама Могилевська постає у кадрі усміхненою та без краплі макіяжу у халаті.
"Як ми збиралися в садочок на День вишиванки…", - підписала знаменитість.
Таке рідкісне фото з донечкою неабияк потішило шанувальників. Юзери зазначили, що артистці дуже личить материнство.
- Без макіяжу маєш чудовий вигляд, Наталіє. Якась надзвичайна янгольська краса... Будьте благословенні
- Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у Вашій усмішці стільки тепла та любові
- Наталю, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок!
- Пощастило вашим діткам мати таку маму
Нагадаємо, нещодавно з нагоди Дня вишиванки Мазур, Осадча, Барбір та інші ведучі похизувалися своїми вишитими сорочками й розповіли історію про їхній особливий вибір.
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