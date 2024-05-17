Наталія Могилевська замилувала фото, як 4-річну донечку до дитячого садка збирала

Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісний кадр з донечкою Софією.

Так, у своєму фотоблогу Наталія поділилася, як зранку вдома збирала дітей до школи та садочка у День вишиванки. Зокрема, співачка показала, як на свято прямувала її молодша донька Софія. На зображенні 4-річна україночка міцно обіймає зіркову матусю. Для такого важливого дня виконавиця підібрала для Софії сукню-вишиванку та зробила два хвостика. Сама Могилевська постає у кадрі усміхненою та без краплі макіяжу у халаті.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Як ми збиралися в садочок на День вишиванки…", - підписала знаменитість.

Таке рідкісне фото з донечкою неабияк потішило шанувальників. Юзери зазначили, що артистці дуже личить материнство.

Без макіяжу маєш чудовий вигляд, Наталіє. Якась надзвичайна янгольська краса... Будьте благословенні

Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у Вашій усмішці стільки тепла та любові

Наталю, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок!

Пощастило вашим діткам мати таку маму

Нагадаємо, нещодавно з нагоди Дня вишиванки Мазур, Осадча, Барбір та інші ведучі похизувалися своїми вишитими сорочками й розповіли історію про їхній особливий вибір.

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