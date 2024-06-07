Наталія Могилевська замилувала кадрами з 4-річною донькою та розповіла про поповнення в родині

Українська співачка Наталія Могилевська показалася з підрослою донечкою Софією та показала їхнє несподіване поповнення у родині.

Так, у фотоблогу артистка поділилася милими кадрами, на яких донечка з цікавістю розглядає кошенят у коробці, а потім гладить їх на траві у саду. З словами Наталії, восьмеро тваринок були покинуті поблизу магазину. Тож, вона не могла залишитися байдужою і пообіцяла разом зі знайомими тимчасово попіклуватися про маленьких пухнастиків, допоки вони не віднайдуть свої нові родини.

Наталія Могилевська з донькою / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Здається, я знову стала мамою. Вісім із десяти. Хтось під супермаркетом залишив маленьких кошенят, вісім штучок. Ми зараз доглядаємо їх і шукаємо для них добру родину, їхній новий будиночок. Кошенята зовсім маленькі, тому зараз треба вигодовувати їх з піпетки спеціальною їжею", - розповіла Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях підтримали артистку й вкотре підкреслили, що їй дуже личить материнство: "Наталю, Ви світитесь! Стала така гарнюня!", "Наталіє, ви дуже змінились в кращий бік".

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розповідала про свого чоловіка та старшу донечку Мішель. Зірка поділилася, якими стравами вони найчастіше тішать велику родину.

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