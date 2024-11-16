Наталія Могилевська засвітила інтер'єр свого будинку й показала, як проходить її ранок

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з фанами своєю щоденною рутиною.

У фотоблогу артистка показалася у власному будинку та засвітила свою спальню й дитячу кімнату двох доньок. Так, щоранку Наталія та її діти прокидаються з мальовничим видом на Дніпро.

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка також показала свою простору світлу кухню, яка об'єднана з великою залою з обіднім столом. Вона зазначила, що саме там кожен її ранок розпочинається з корисних фрешів і соцмереж. Зокрема, виконавиця присвячує час спілкуванню з фанами та переглядає свої роботи, щоб зрозуміти реакцію.

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Серед ранкових ритуалів Могилевської не лише побутові справи, але й також піклування про себе. Так, зірка показалася у ванні та продемонструвала процес миття голови. До речі, ванна кімната у будинку артистки теж доволі велика.

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська у власному будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Солодкий ранок після вистави. Звичайні ранкові справи та догляд за волоссям", - підписала кадри Наталія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська презентувала нову емоційну пісню про кохання й просто підкорила Мережу зворушливими рядками.

Наталія Могилевська здивувала всіх кліпом на свою нову пісню – ЖВЛ представляє

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