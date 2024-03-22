Наталія Могилевська здивувала магічною потужною піснею "Журба" в непритаманному їй стилі

Виконавиця також представила відео на трек, зняте під час її туру.

У день чергового масованого обстрілу України Наталія Могилевська вирішила підтримати силу духу українців та представила нову патріотичну пісню "Журба".

Як зазначила виконавиця, цю композицію вона створила, аби допомогти українцям знайти в собі сили любити життя попри всі тривоги й страхи, які ми переживаємо зараз:

"Не журися, моя Україно! Цю пісню я створила, щоб підтримати наш дух, щоб знайти в серці сили і радість зустріти весну, зустріти сонце, посіяти новий врожай. Щоб знайти в собі сили любити життя і не журитися попри будь-які тривоги й страхи", — написала у своєму Instagram Могилевська.

Разом з піснею відбулася й прем’єра кліпу до неї. Кадри були зняті під час концертного туру Могилевської "Одне велике серце", де також засвітилися прихильники зірки. Також у відео виконавиця співає новий трек, стоячи на вулиці, серед величезного каміння у довгій теплій шубі. За словами Наталі, це відео було знято під час туру Україною під обстрілами та під час тривог.

Зі свого боку, прихильники творчості Могилевської емоційно сприйняли її нову композицію:

Дуже потужна пісня!...Просто без слів...магічно! Дякую за трек! Успіхів в творчості!

Вау, яка ж потужна пісня. ️‍ Драйвова, запальна, просто якась магічна, зачаровує звучанням від перших секунд

Потужно,слова торкаються душі

Нам такі мотивуючі і потужні пісні потрібні. Нова епоха музики, попса вже неактуальна

Нагадаємо, 16 березня Наталія Могилевська в межах туру "Одне велике серце" відіграла сольний концерт у Києві. Зірка поділилася, як її названі доньки відреагували на виступ мами.

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