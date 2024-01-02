Наталія Могилевська зізналася, як минає адаптація її доньок в сім'ї та вперше назвала їхні імена

Українська співачка Наталія Могилевська після свого зізнання про всиновлення двох дітей розсекретила їхні імена.

Так на початку повномасштабної війни знаменитість удочерила двох сестричок. Наразі молодшій три з половиною роки, а старшій – 12. До слова, дівчатка були дуже травмованими. Наталія зізналася, що поки не показуватиме облич доньок, адже не хоче, щоб їх впізнавали в школі та дитсадку.

Втім, все ж імена донечок вона назвала – Мішель і Софія. До того ж артистка зізналася, що рішення про всиновлення вона приймала спільно зі своїм чоловіком. І додала, що їхнє мовчання тривалістю у півтора роки посприяло якнайкращій адаптації дітей до нового життя. На думку зірки, саме це дозволило її дівчатам бути сьогодні щасливими і розслабленими.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Півтора роки нам вдавалося це тримати в таємниці, але на початку війни ми з чоловіком всиновили двох дітей. Мішель і Софія. Кожна хвилина мого мовчання для них була конче необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Сьогодні це щасливі й розслаблені дітки. Нам треба було просто "прорости" одне в одного, стати родиною. І в затишку й спокої нам вдалося це зробити", - розповіла артистка в інтерв'ю Олені Фроляк.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свого чоловіка на ім'я Валентин. До слова, саме з ним і артисткою проживають двоє дітей.

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