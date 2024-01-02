Наталія Могилевська зізналася, як минає адаптація її доньок в сім'ї та вперше назвала їхні імена

Артистка поділилася новими подробицями про доньок.
Українська співачка Наталія Могилевська після свого зізнання про всиновлення двох дітей розсекретила їхні імена.
Так на початку повномасштабної війни знаменитість удочерила двох сестричок. Наразі молодшій три з половиною роки, а старшій – 12. До слова, дівчатка були дуже травмованими. Наталія зізналася, що поки не показуватиме облич доньок, адже не хоче, щоб їх впізнавали в школі та дитсадку.
Втім, все ж імена донечок вона назвала – Мішель і Софія. До того ж артистка зізналася, що рішення про всиновлення вона приймала спільно зі своїм чоловіком. І додала, що їхнє мовчання тривалістю у півтора роки посприяло якнайкращій адаптації дітей до нового життя. На думку зірки, саме це дозволило її дівчатам бути сьогодні щасливими і розслабленими.
"Півтора роки нам вдавалося це тримати в таємниці, але на початку війни ми з чоловіком всиновили двох дітей. Мішель і Софія. Кожна хвилина мого мовчання для них була конче необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Сьогодні це щасливі й розслаблені дітки. Нам треба було просто "прорости" одне в одного, стати родиною. І в затишку й спокої нам вдалося це зробити", - розповіла артистка в інтерв'ю Олені Фроляк.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свого чоловіка на ім'я Валентин. До слова, саме з ним і артисткою проживають двоє дітей.
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