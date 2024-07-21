Наталія Могилевська зізналася, як з чоловіком і доньками проводить час під час вимкнення світла

Артистка розповіла про розваги своєї родини.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про активне дозвілля її великої родини під час блекаутів.
За словами виконавиці, під час знеструмлення їхнього приватного будинку вони з чоловіком не можуть працювати дистанційно, а їхня старша донька Мішель – навчатися. Тому весь цей час пара присвячує дітям. Зокрема, з двома донечками вони вигадують веселі ігри з домашнім улюбленцем, собакою Айкою. І гуляють з нею на свіжому повітрі поблизу заміського маєтку.
"Коли вимикають світло, у нас боротьба в сім’ї за собаку. Бо коли немає світла, у старшої доньки припиняються уроки, а ми з чоловіком не можемо проводити свої робочі зуми. Айка ще ніколи в житті не була такою популярною. П'ять-шість разів на день прогулянка – це дійсно розкіш!", - поділилася Наталія в коментарі kp.ua.
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала свою 13-річну доньку Мішель і розповідала, як вона навчається в онлайн-школі, виконуючи інтерактивні завдання. Також артистка засвітила її особисту кімнату.
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