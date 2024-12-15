Наталія Могилевська зворушила доньку сюрпризом в її 13-річчя і розкрила, які подарунки їй зробила

Українська співачка Наталія Могилевська 15 грудня святкує день народження старшої доньки Мішель. Дівчинці виповнюється 13 років.

З нагоди свята виконавиця підготувала для дівчинки неї сюрприз, а допомагала їй в цьому 4-річна Софійка. Вони прокинулися о шостій ранку, поки ще Мішель спала. Артистка разом із молодшою донькою підготувала для старшої плакат, на якому вони написали побажання. Після цього виконавиця прикрасила будинок різноманітними золотистими повітряними кульками

Коли Мішель прокинулася, то була приємно здивована сюрпризом, який на неї чекав. Сім'я співачки одразу почала вітати дівчинку з днем народження. Також на Мішель чекали приємні подарунки. Зокрема, співачка вручила донечці чимало презентів, серед яких нове зимове взуття, футболка, портфель, набір для рукоділля, пазли, книги, а також ролики, які трансформуються в ковзани.

Наталія Могилевська показала, який сюрприз влаштувала для старшої доньки в її 13-річчя

"Сьогодні (15 грудня – прим. ред.) день народження моєї ніжної, моєї казкової Мішель! Вона за характером як дві краплі води схожа на мене, а ззовні схожа на мене настільки, що Лада Лузіна каже: "Навіщо ти всім сказала, що це не твоя донька, могла б сказати, що ти її приховувала і всі б повірили"…Вітаю, люблю і дякую, бо я з тобою щаслива, моя люба", - привітала доньку артистка.

Тим часом Софійка теж не залишила сестричку без подарунків. Вона своїми руками зробила для неї картину. Софійка теж отримала презенти, зокрема, браслет на руку та люстерко.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська ділилася, що схудла на 15 кілограмів. Артистка вже розсекретила, як їй вдалося це зробити.

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