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Наталія Могилевська зворушила Мережу архівним відео з Кузьмою Скрябіним

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
485
Час на прочитання
1 хв
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Наталія Могилевська зворушила Мережу архівним відео з Кузьмою Скрябіним

Наталія Могилевська

Артистка пригадала один з виступів на проєкті "Шанс".

Співачка Наталія Могилевська поділилася зворушливими спогадами про свого друга, музиканта Кузьму Скрябіна.

Виконавиця пригадала один зі своїх виступів під час фіналу проєкту "Шанс", який вони вели разом з колегою. Тоді Могилевська заспівала пісню Скрябіна "Старі фотографії". У момент виступу співачки музикант знаходився у залі, а потім вийшов на сцену до Наталії та разом з нею заспівав свій хіт. 

"Здається, шо то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом…", - підписала відео рядками з пісні Могилевська.

Зворушливими відео Могилевська поділилася за декілька днів після роковин смерті Кузьми. 2 лютого 2023 року минуло вісім років після страшної автокатастрофи, яка забрала життя легендарного музиканта.

Шанувальники у коментарях написали, як сильно сумують за артистом та пригадали, яким був зірковий дует.

  • Скільки спогадів ! Дитинство!
  • У вас був неймовірний дует!
  • Поки дивилася, так нахлинули спогади! 

Раніше сайт ТСН.ua пригадав гострі висловлювання Кузьми, які стали пророцькими. 

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Дата публікації
Перегляди
485
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