Наталія Могилевська зворушливо привітала суперфіналіста "Голосу країни" з поповненням у родині

У Юрія Городецького народився третій син.
Українська співачка Наталія Могилевська привітала суперфіналіста "Голосу країни-13", співака Юрія Городецького з народженням сина.
Так, на своїй сторінці у фотоблогу Наталія розповіла, що незадовго до пологів бачилася з подружжям на власному концерті в Одесі. І вже за декілька днів після зустрічі Юрій поділився радісною звісткою про народження третього сина. Тож, співачка щиро привітала виконавця, з яким на початку війни у дуеті переспівувала свою пісню "Місяць".
"Вітайте! У родині Городецьких вчора народився хлопчик Олександр. Ми бачилися два дні тому на концерті в Одесі. Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося, наступного дня вони народили", - написала співачка.
Своєю чергою, батьки вже поділилися першою світлиною хлопчика, де видніються його ніжки. Тим часом Юрій подякував коханій за такий подарунок на 16 червня.
"Кохана, це найкращий подарунок на День батька. Я найщасливіший батько в світі", - захопив співак.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалася терасою свого заміського маєтку та показувала, як вперше посадила квіти.
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