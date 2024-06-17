Наталія Могилевська зворушливо привітала суперфіналіста "Голосу країни" з поповненням у родині

Українська співачка Наталія Могилевська привітала суперфіналіста "Голосу країни-13", співака Юрія Городецького з народженням сина.

Так, на своїй сторінці у фотоблогу Наталія розповіла, що незадовго до пологів бачилася з подружжям на власному концерті в Одесі. І вже за декілька днів після зустрічі Юрій поділився радісною звісткою про народження третього сина. Тож, співачка щиро привітала виконавця, з яким на початку війни у дуеті переспівувала свою пісню "Місяць".

"Вітайте! У родині Городецьких вчора народився хлопчик Олександр. Ми бачилися два дні тому на концерті в Одесі. Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося, наступного дня вони народили", - написала співачка.

Наталія Могилевська привітала Юрія Городецького з народженням сина / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська привітала Юрія Городецького з народженням сина / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Своєю чергою, батьки вже поділилися першою світлиною хлопчика, де видніються його ніжки. Тим часом Юрій подякував коханій за такий подарунок на 16 червня.

Наталія Могилевська привітала Юрія Городецького з народженням сина / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Кохана, це найкращий подарунок на День батька. Я найщасливіший батько в світі", - захопив співак.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалася терасою свого заміського маєтку та показувала, як вперше посадила квіти.

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