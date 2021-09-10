Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Наталія Могилевську у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою

Наталія Могилевську у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою

Схудла Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка поділилася новими світлинами.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розповіла про труднощі, з якими зіткнулася під час дієти, поділилася результатами свого схуднення.

На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кадри, на яких постає в чорній сукні з відвертим декольте та пікантним розрізом на стегні.

Наталія Могилевська в чорній сукні / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська в чорній сукні / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Ну що, схудла?» - поцікавилася виконавиця у своїх шанувальників.

Схудла Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Схудла Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фани помітили, що виконавиця дійсно схудла. Хоча зазначили, що сукня не надто підкреслює її струнку фігуру:

  • Навіщо такі плечі у сукні роблять? Вони мають надто грубий вигляд!
  • В цьому вбранні толком нічого не зрозуміло
  • Звісно, що схудла.

Нагадаємо, Наталія Могилевська веде боротьбу з зайвими кілограмами. Артистка удосконалює свою фігуру за допомогою спеціальної програми харчування.

Наступна публікація