Наталія Могилевську у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою

Наталія Могилевську у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою

Артистка поділилася новими світлинами.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розповіла про труднощі, з якими зіткнулася під час дієти, поділилася результатами свого схуднення.

На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кадри, на яких постає в чорній сукні з відвертим декольте та пікантним розрізом на стегні.

Наталія Могилевська в чорній сукні / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Ну що, схудла?» - поцікавилася виконавиця у своїх шанувальників.

Схудла Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фани помітили, що виконавиця дійсно схудла. Хоча зазначили, що сукня не надто підкреслює її струнку фігуру:

Навіщо такі плечі у сукні роблять? Вони мають надто грубий вигляд!

В цьому вбранні толком нічого не зрозуміло

Звісно, що схудла.

Нагадаємо, Наталія Могилевська веде боротьбу з зайвими кілограмами. Артистка удосконалює свою фігуру за допомогою спеціальної програми харчування.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання