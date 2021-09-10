Наталія Могилевську у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою

Артистка поділилася новими світлинами.
Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розповіла про труднощі, з якими зіткнулася під час дієти, поділилася результатами свого схуднення.
На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кадри, на яких постає в чорній сукні з відвертим декольте та пікантним розрізом на стегні.
«Ну що, схудла?» - поцікавилася виконавиця у своїх шанувальників.
Фани помітили, що виконавиця дійсно схудла. Хоча зазначили, що сукня не надто підкреслює її струнку фігуру:
- Навіщо такі плечі у сукні роблять? Вони мають надто грубий вигляд!
- В цьому вбранні толком нічого не зрозуміло
- Звісно, що схудла.
Нагадаємо, Наталія Могилевська веде боротьбу з зайвими кілограмами. Артистка удосконалює свою фігуру за допомогою спеціальної програми харчування.