Наталія Могилевська показала себе в дитинстві та свою маму, якої не стало

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася архівним фото своєї мами Ніни Петрівни, яка померла 2013 року.

На сторінці в Instagram Могилевська розмістила фотографії, де її мама зображена в молодості, а також поділилася світлиною, де ще зовсім маленькою позує разом з мамою і батьком.

Наталія Могилевська в дитинстві з мамою і батьком / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Мама Наталії Могилевської в молодості / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як розповіла виконавиця, 31 липня – це річниця смерті її матері. І саме в цей день артистка у Києві відіграє свою виставу "Доньки" на сцені драмтеатру ім. Лесі Українки:

"Вистава "Доньки" - це моя розмова з мамою. Я згадую таємні моменти свого дитинства, плачу, жартую з того, як я дорослішала. Розповідаю, з якими труднощами і перемогами зіштовхнулась за життя. І, як саме ти, моя прекрасна мамо, і твій голос зсередини, допомагали мені знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог. Гадаю, вистава в цей день буде особливою", - написала Могилевська і запросила шанувальників до себе на цю виставу.

Наталія Могилевська з мамою / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, не так давно Наталія Могилевська побувала на Донеччині. З шанувальниками артистка поділилася світлинами, які зробила у полях в Донецькій області – на них зірка постала без макіяжу.

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