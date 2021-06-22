Наталія Мосейчук поділилася щемливими спогадами про батька та показала особливу світлину

Зірка завжди плаче, коли згадує той день.

Ведуча каналу "1+1" Наталія Мосейчук до Дня батька поділилася дитячими спогадами про тата Миколу Федоровича.

Знаменитість опублікувала привітання на сторінці у Facebook та запостила дві cвітлини. Одну разом з батьком встигла зробити у день свята - 20 червня.

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

А от другу, з сімейного архіву, зробив брат телеведучої Олександр, коли ходив до 10 класу. З цим фото пов’язана особлива історія родини телеведучої. У той день Микола Федорович - кадровий військовий вирушав до Афганістану.

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

"Знайшла це фото молодого і задумливого батька (давно хотіла саме з цього фото зробити його великий портрет) і ось пишу. Це останні хвилини батька перед від’їздом з Бердичева, де ми тоді жили, до Афганістану. З’їхалися родичі. Проводжали. Натужно жартували. І всі боялися. Бо раптом бачимося востаннє? Момент підловив брат десятикласник, сфотографував. За мить батько вже сідав в уазик, і я пам’ятаю, як мама шепотіла: "Не обертайся!!! Рушиш - не обертайся!!! Погана прикмета". А він обернувся. Та ще й за кілька хвилин повернувся, бо забув якісь важливі документи. Тоді він ще нічого не знав… Що підірветься на душманській міні під Джалалабадом. Що лікарі будуть наполягати на ампутації роздрібленої ноги. Даватимуть снодійне, а він не пив, щоб не відрізали і дико мучився. 4 місяці у шпиталі. Нарешті весна. День, коли він має повернутися! Ми з мамою виходимо з під’їзду, збираємося зустрічати потяг з Москви. Нас бачить сусід біля старої пузатої Волги і каже: "Хіба так зустрічають героя??? А ну, поїхали на базар за квітами!". Ми купили оберемок довгих чорнильних тюльпанів. Стоїмо. Потяг. Виходить тато. Я таке бачила в кіно про війну, коли поверталися фронтовики. Розстібнута шинель. В руці маленька воєнна валізка, а в другій - палиця. Незграбний, блідий з розсіяним поглядом. Так хотілося кинутися йому на шию!" – пригадала знаменитість.

Наталія Мосейчук зізналася, що завжди плаче, коли згадує цей день та подякувала мамі Анні Миколаївні, що надихнула та "підперла своєю впевненістю" тата.

"Тато молодець. Нехай родять його огірки та помідори. Нехай він радіє молодій картоплині та порядку у його "городних військах". Нехай навіть бурчить на нас по ділу і без. Дай Боже подовше. Любимо тебе безмежно, па" - побажала Наталія Мосейчук батьку.

Наталія Мосейчук з мамою і батьком / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Публікації на сторінках Наталії та каналу "1+1" сумарно зібрали понад 15 тисяч вподобань. Користувачі зі Львова, Білої Церкви, Одеси, Сімферополя, Глобино, Рівного, Ужгорода - медики, вчителі, воїни АТО вітали у коментарях батьків, розповідали свої сімейні історії та дякували за зворушливі слова.

Наталю, ви дуже схожа на свого батька, така мужня, чесна, відверта

Здоров'я і довголіття!!! Любові дітей і онуків. Дуже зворушлива розповідь…

Так щиро! Зворушливо! Ви молодець! Дай Боже всім батькам жити подовше і радувати дітей та онуків! Це прекрасно, коли на свята є кого привітати і кому зробити подарунок. Довгих літ всім батькам"

Читати без сліз неможливо, знаю про пекло Афганської війни у мене там загинув чоловік, ваш батько дійсно Герой!!! Людяність і відвага у вас від батька, здоров'я вам усім, многая літа, добра, миру і Божої милості!!!

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин розповіла, чого навчив її тато і чим вона йому завдячує. Співачка привітала найближчу людину зі святом.

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