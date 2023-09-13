Наталія Мосейчук показала, як Галкін та Пугачова тікали від неї у Юрмалі

Ведуча Наталія Мосейчук на своєму YouTube-каналі розмістила анонс інтерв'ю з відомою латвійською співачкою Лаймою Вайкуле, яке вийде вже цієї п'ятниці, 15 вересня.

Нещодавно Мосейчук була у Юрмалі, куди вони зі знімальною групою приїхали одразу після роботи на саміті НАТО в Литві, аби поспілкуватися з Вайкуле. Прогулюючись містом, Мосейчук з командою неочікувано зустріла зіркове подружжя Максима Галкіна та Аллу Пугачову з 9-річним сином Гаррі. Вони йшли сусідньою вулицею.

Наталія Мосейчук зустріла Галкіна та Пугачову у Юрмалі

"Ми привіталися з ними. Попросили про інтерв'ю пана Максима. Вони сказали, що подумають, але поки вони не дають інтерв'ю. Ми представилися, що ми з України", - розповіла Мосейчук з колегами про зустріч з Галкіним та Пугачовою.

Наталія Мосейчук зустріла Галкіна та Пугачову у Юрмалі

Судячи з відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Мосейчук, Галкін та Пугачова намагалися ввічливо відповісти, проте, побачивши камеру, пришвидшили темп і пішли якомога швидше.

Наталія Мосейчук зустріла Галкіна та Пугачову у Юрмалі

"Просто коли родина висловила таку свою позицію щодо України. Своїм від'їздом з Росії вони її продемонстрували, то якось не хочеться втручатися в їхнє життя, влізати в їхній особистий простір. Підставляти їм камеру, або мікрофон.. Ми з великою повагою поставилися до цих людей. Тому що для них це вже їхня громадянська сміливість виїхати з того кодла, в якому вони жили. В них непрості часи, вони отримують купу хейту. Вони все рівно ризикують. Ми знаємо, що такі режими, як радянський, або нинішній російський вони не пробачають таких вчинків. В них двоє дітей", - пояснила Мосейчук.

Наталія Мосейчук зустріла Галкіна та Пугачову у Юрмалі

Як відомо, з початком повномасштабної війни Максим Галкін відкрито підтримав Україну та засудив криваву політику Путіна. Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та 9-річними дітьми виїхали з РФ спочатку до Ізраїлю, а зараз перебувають у Юрмалі.

Галкін висвітлює криваві злочини російських окупантів на українській землі в своєму Instagram. Зокрема, місяць тому шоумен розповів у фотоблогу про російську ракету, яка влучила по центру Чернігова. Галкін написав про 6-річну Софійку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу центру міста.

Читайте також: