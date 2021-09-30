Наталія Мосейчук показала, як проводить час з чоловіком і синами та назвала мрію своєї сім'ї

Наталія Мосейчук показала, як проводить час з чоловіком і синами та назвала мрію своєї сім'ї

Також телеведуча показала врожай помідорів з власної грядки.

Відома телеведуча 1+1 та кураторка проєкту "Право на освіту" Наталія Мосейчук, яку мільйони глядачів звикли бачити у студії та на подіях, показала себе домашньою у колі найрідніших у вихідний день.

Про принципи сімейної демократії та право на дитинство, як рідні ставляться до напруженого графіку та велику мрію всієї родини знаменитість ексклюзивно розповіла у сюжеті ЖВЛ.

Наталія Мосейчук з чоловіком / скриншот з відео

Чоловік Наталії Ілля Іванович, саме так жартома і з любов'ю називає коханого телеведуча, зізнався, що вдома вона ніжна та турботлива. А стрес Наталія знімає на невеликій грядці, яку власноруч зробила на подвір'ї.

скриншот з відео

Декілька фруктових дерев, декоративні кущі та троянди, м'ята, яку подарували учні Школи Супергероїв - маленькі пацієнти Охматдиту міста Києва, малина та зелень. Після важкого робочого дня телезірка "заземляється" на помідорах її улюбленого сорту “сливка”- влітку доглядала та поливала щодня після роботи, а зараз збирає урожай, яким ласує вся родина.

скриншот з відео

Ілля Іванович з Києва, Наталія - з Житомирщини. Познайомилися, коли телеведуча вже стала відомою на всю країну, але публічність Наталії ніколи не стояла на заваді їхніх стосунків. Подружжя зізнається, що єдиним приводом для суперечок у родині залишається виховання молодшого 12-річного сина Матвія. Мосейчук наполягає на насиченому графіку, а от чоловік бажає для сина більше свободи. Та тут у сімейних дискусіях перемагає Ілля Іванович.

"Мені здається, що тато більше знає про виховання хлопчиків, тому що і сам колись був хлопчиком", - розповідає Наталія. А чоловік про виховання синів додає: "У нас демократична сім'я, тому що ми запитуємо думку наших дітей. Немає такого, щоб ми їх змушували щось робити".

Наталія Мосейчук з чоловіком та синами / пресслужба каналу "1+1"

У питанні спілкування з дітьми родина одностайна – головний секрет: любити.

"На відміну від Матвія, старший був завжди підконтрольною дитиною у навчанні. До 9 класу ми разом робили домашні завдання", - згадує Мосейчук і додає, що тепер з молодшим все по іншому: може посварити його лише за безлад у зошитах. "Я його питаю: "Як ти так можеш? Це ж зошит!". Але у нього немає боязні, він правильно рахує, але оформити все красиво – це для нього нереально", – поділилася Мосейчук.

Наталія Мосейчук з молодшим сином / скриншот з відео

Зараз старший син Антон навчається у Німеччині і вже закінчує магістратуру. Мама не приховує – сумує за сином, завжди чекає на старшого брата і маленький Матвій. Цьогоріч Антону вдалося зробити брату найочікуваніший подарунок до дня народження - прилетіти і привітати особисто.

Наталія Мосейчук з синами / пресслужба каналу "1+1"

Наталія з чоловіком дивляться в одному напрямку і їм завжди є про що поговорити. Він - людина аналітичного складу мислення, вона - гуманітарій. Різні та стали найріднішими, це справжнє кохання. Про секрет щасливого шлюбу подружжя каже: "Ми друзі. Ми любимо і ми щасливі".

Наталія Мосейчук з чоловіком / пресслужба каналу "1+1"

А ще Ілля Іванович зізнається, що намагається не дивитися програми, які веде його відома дружина, хвилюється і переживає за Наталію. Та просить її бути в ефірі більше модератором, аніж стороною конфлікту і ніколи не ревнує до роботи, тому що розуміє її пристрасть до новин і захоплюється відданістю глядачам і тим, як вона допомагає багатьом.

"Звичайно, я хочу, аби дружина приходила додому раніше. Але якщо ТСН починається о 19:30, тоді як вона може о цій порі бути вдома?", - зазначив Ілля Іванович.

Наталія Мосейчук / скриншот з відео

У родині Наталії багато справ і звершень, які вони планують втілити у життя, та найголовніше, про що мріють і що обговорюють вдома разом – це про мир в Україні.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

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