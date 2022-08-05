Наталія Мосейчук висловилася про мовчання Ротару та обговорення зникнення Винника

Так, знаменитість дала інтерв'ю Раміні Есхакзай, яка поцікавилася її думкою щодо зникнення з медіапростору улюбленця мільйонів.

Втім, Мосейчук, яка розповіла про батька-військового, який був поранений в Афганістані, відмовилася коментувати поведінку зірки шоубізнесу.

Натомість ведуча зазначила, що не має права засуджувати вчинки людей.

"Я не збираюся цим займатися в YouTube-просторі, тому що цим вже займаються. Мені не дуже подобається розбирати. Для чого? При всій повазі до колег, я не зовсім розумію, хто наділяв мене правом розбиратися, засуджувати, пересуджувати. Якщо збирається пул людей, які обтяжені владою або знаннями, фахом, їх вважають моральними авторитетами. Я цим людям довіряю такі питання обговорювати. Це, як на мене, правильно. А якщо я буду сидіти і вказувати своїм підписникам, що цей хороший, а цей поганий... Я не вважаю за потрібне, це негідно навіть. Хто я така, щоб так робити?" - прокоментувала Мосейчук.

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Втім, зірка каналу 1+1 зазначила, що чекає на публічний прояв позиції співачки Софії Ротару. Наталія Мосейчук переконана, що такі впливові люди повинні сказати своє слово. А в приклад знаменитість привела російського гумориста Максима Галкіна, який не побоявся продемонструвати свою позицію.

"Ви уявляєте, щоб у Польщі на цьому концерті, де збиралися гроші, вийшла Софія Михайлівна і заспівала "Хуторянку"? Очевидно, Софія Михайлівна - це ікона стилю, ікона пісні, української пісні, я хочу нагадати. Завжди її представляли "Народна артистка Української Соціалістичної якоїсь там республіки". Я уявляю, який би це був вплив", - сказала Мосейчук.

Ведуча вважає, що українці мають діяти за прикладом світових знаменитостей. Зокрема, вона пригадала візити голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Шона Пенна.

"Анджеліна Джолі не просто так приїжджає сюди. Вона чинить вплив, розумієте? Шон Пенн не просто так сюди приїжджає! Він впливовий! Софія Михайлівна – глиба! Вона впливова і від неї хочеться бачити вчинки, і від неї хочеться чути слово її, розумієте? Тому що там Максим Галкін сказав своє слово, попри те, що "новачок" поширюється дуже швидко, і він ніколи не "спить", і він може загрожувати будь-кому, розумієте? Але Галкін не злякався і Алла Борисівна. Де наші?" – зазначила телеведуча.

Також Мосейчук припустила, як вплинула б, зокрема, Ротару на росіян, якби говорила їм правду про війну в Україні.

"Яку б роботу вони робили з російським суспільством – одурманеним, прибитим просто цією пропагандою. Ви розумієте, якби Софія Михайлівна, наприклад, щовечора розмовляла з росіянами? І казала: "Вас обдурюють!" Ви розумієте, який би розкол був би у голові росіян?! Це не пізно робити ніколи. Такі люди – вони завжди вчасно!", – додала вона.

Нагадаємо, Настя Каменських розплакалася у прямому ефірі. Зірка не стримала сліз під час короткого сюжету, де зібрані кадри про війну в Україні та діяльність NK під час цього періоду.

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