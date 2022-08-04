Наталія Мосейчук зі сльозами на очах розповіла про батька-військового, який був поранений в Афганістані

Наталія Мосейчук виховувалась в родині в переїздах, бо тато – військовий, а мама – вчителька. Її дитячі роки припали на навчання в школі в Угорщині. Потім сім'я переїхала на Житомирщину. І далі до Києва. Коли зачепили цю тему, то про рідну людину Наталія говорила з комом в горлі і зі сльозами на очах. "В дитинстві зв'язок з батьком у мене завжди був міцний. Я була, звичайно, татова доця. Мені його дуже не вистачало".

Наталія Мосейчук та Раміна Есхакзай / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Батьку Наталії, Миколі Федоровичу, 81 рік. 1983 року він воював в Афганістані, у найнебезпечнішій точці, у Кандагарі. Телеведуча поділилася сімейними спогадами:

"Тато казав, що тоді життя військових не вартувало багато. Тоді більше вартували танки. Розповів історію, коли танк їхав по серпантину, то ледь не звалився у прірву. Йому по рації передали, якщо не довезеш танк, зірвем погони, а сам сядеш. І тоді під ворожим вогнем солдати витягали його тросами, замість того, щоб рятувати свої життя".

Наталія Мосейчук з батьком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

З війни тато повернувся поранений, важко було відновитися для нормального життя.

"Завжди, коли говорю на цю тему, у мене ком в горлі. Хочу, щоб почули мене росіяни, чиї рідні воюють зараз в Україні. Їм не треба бути тут, як і моєму батькові не треба було бути тоді в Афганістані. Мій батько півтора року був в Афганістані, потім його було поранено і він декілька років провів у госпіталях. Назавжди запам'ятала момент, коли ми зустрічали тата з квітами на пероні в Бердичіві. Була спека, але він вийшов з вагону в шинелі, ніс валізу в одній руці, а в іншій була палиця. І коли я побачила свого тата у такому стані… з цією картинкою я живу і досі. Скоро і ви будете бачити такими своїх батьків і дітей – без рук, без ніг. І будете з такими людьми жити. Але у вас є шанс – подзвоніть своїм і скажіть, щоб здалися у полон, щоб не воювали проти українців".

Читайте також: