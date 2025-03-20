Наталія Островська показалася у лікарні з однорічною донькою під крапельницями

Ведуча 1+1 Наталія Островська повідомила про погіршення стану здоров'я донечки Аґати.

У своєму фотоблогу знаменитість налякала фанів серією фото з лікарняної палати. Наталія розповіла, що потрапила до медзакладу через складну вірусну хворобу доньки. Зокрема, серед симптомів дівчинку турбувала дуже висока температура та зневоднення. Зіркова мама одразу звернулася до медиків, які направили Аґату на лікування.

За словами Островської, зараз її донечка почувається вже краще. Після низки крапельниць і тестів на вірус, Аґаті дозволили продовжити відновлюватися вдома. Ведуча також додає, що від цього вірусу у дівчинки було зроблено щеплення, але воно не допомогло полегшити хворобу.

Наталія Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"На другий день високої температури та інших симптомів, які з’явилися вперше за 1.4 роки, я викликала лікаря додому. Зробили тести. Грип, який зараз дуже агресивний, не підтвердився. Але дитина згасала на очах і організм втрачав рідину. Врешті, у лікарні нас прокапали, зробили додаткові тести (показали тип вірусу) і відпустили додому. Відновлюємось. Від цього вірусу робили щеплення і перебіг хвороби мав бути легший, але організм чомусь так відреагував", - поділилася Наталія.

Нагадаємо, нещодавно важкохворий актор Брюс Вілліс відсвяткував ювілей. Його донька Талулла показала нове фото з батьком, який страждає від деменції.

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