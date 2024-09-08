Наталія Островська показалася в лікарні і розповіла про хворобу 9-місячної донечки

Маленька донька знаменитості захворіла під час відпочинку в Карпатах.

Ведуча 1+1 Наталія Островська поділилася, що її 9-місячна донечка захворіла.

Так, знаменитість наразі перебуває в Карпатах. На захід України ведуча вирушила, аби відпочити від трудових буднів та насолодитися відпусткою. Однак, як поділилася Островська у своєму Instagram, неприємних пригод не вдалося уникнути. 9-місячна донечка Наталії – Аґата – захворіла. Знаменитість мусила звертатися за допомогою до місцевих лікарів.

Наталія Островська з донькою в лікарні / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Також телеведуча розповіла й про симптоми хвороби. За словами Островської, в маленької Аґати різко піднялася висока температура. Більше подробиць ведуча розкривати не стала. Знаменитість лиш зазначила, що вони з донечкою сходили на огляд до лікаря та наразі спостерігають за її станом.

"В Аґати різко піднялася висока температура 38,5. Були у клініці, стежимо за станом. Хай дітки не хворіють", - поділилася з підписниками ведуча.

У Наталії Островської захворіла донька / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія мусила з 11-річною донькою звертатися за допомогою до лікарів. Мірабелла впала з електросамоката та серйозно травмувалася.

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