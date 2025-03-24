Наталія Островська розкрила діагноз однорічної доньки, з якою потрапила до лікарні

Знаменитість розповіла про стан здоров'я маленької Аґати.
Ведуча 1+1 Наталія Островська, яка нещодавно потрапила з однорічною донькою до лікарні, розкрила її діагноз.
Так, маленька Аґата підхопила вірус, з яким її організм тяжко боровся. Підписники Островської хвилюються і просто засипають запитаннями в Instagram, як нині почувається донечка та чи стало їй краще. Ведуча наразі не може поділитися втішними новинами. Поки Аґата боролася з одним вірусом, лікарі запідозрили в неї ще один – вітряну віспу. Окрім того, на тлі хвороби в дівчинки розвинувся обструктивний бронхіт.
Тож, наразі Наталія Островська лікує донечку. Ведуча також подякувала прихильникам, що ті турбуються за Аґату та підтримують її.
"Зараз не можу сказати, що все добре. Поки ми лікували вірус, запідозрили ще один – вітряну віспу, поки підозрювали це – розвинувся обструктивний бронхіт. Лікуємося. Дякую за турботу і підтримку", - поділилася з фанами ведуча.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця також розкрила свій серйозний діагноз.
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