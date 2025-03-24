Наталія Островська розкрила діагноз однорічної доньки, з якою потрапила до лікарні

Ведуча 1+1 Наталія Островська, яка нещодавно потрапила з однорічною донькою до лікарні, розкрила її діагноз.

Так, маленька Аґата підхопила вірус, з яким її організм тяжко боровся. Підписники Островської хвилюються і просто засипають запитаннями в Instagram, як нині почувається донечка та чи стало їй краще. Ведуча наразі не може поділитися втішними новинами. Поки Аґата боролася з одним вірусом, лікарі запідозрили в неї ще один – вітряну віспу. Окрім того, на тлі хвороби в дівчинки розвинувся обструктивний бронхіт.

Тож, наразі Наталія Островська лікує донечку. Ведуча також подякувала прихильникам, що ті турбуються за Аґату та підтримують її.

Донька Наталії Островської / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Зараз не можу сказати, що все добре. Поки ми лікували вірус, запідозрили ще один – вітряну віспу, поки підозрювали це – розвинувся обструктивний бронхіт. Лікуємося. Дякую за турботу і підтримку", - поділилася з фанами ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Виконавиця також розкрила свій серйозний діагноз.

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