Наталія Сумська зізналася, як спільна робота з сином у театрі вплинула на їхні стосунки

Народна артистка України, відома акторка Наталія Сумська зізналася, які у неї стосунки з сином, актором В'ячеславом Хостікоєвим.

Так, акторка розповіла, що її син наразі на піку своєї кар'єри. Окрім ролей у театрі та фільмах, В'ячеслав активно займається дубляжем кінострічок. Зокрема, він став голосами відомих всесвітніх акторів з фільмів "Вонка" й "Дюна". А на сцені театру Хостікоєв часто грає з мамою в одних виставах.

"Багато дублює – одне з його улюблених захоплень. От зараз в кінотеатрах йде фільм "Вонка" – українською головний герой говорить його голосом. І "Дюна" – це теж він. Ми разом граємо у виставах "Незрівнянна", "Люкс для іноземців", "Кайдашева сім'я". Окремо син грає у "Конотопській відьмі", "Безталанній", постановці "Мартин Боруля", - розповіла Наталія в інтерв'ю oboz.ua.

Наталія Сумська з родиною. Фото: Facebook В'ячеслава Хостікоєва

До слова, попри спорідненість професій і багатого спільного часу на сцені Сумська зізнається, що це не стає на заваді їхнім чудовим родинним стосункам. Зокрема, вони люблять зустрічатися на свята й обговорювати свої роботи. Наталія додає, що у житті її син має неабиякий гумор, тому навіть поза роботою він "влаштовує концерти".

"Любимо обговорювати, як глядачі сприйняли чергову виставу. І взагалі дуже любимо зустрічатися. На Новий рік збиралися, побули разом. Мене тішать такі миті: згадуємо, жартуємо, спілкуємося, пародіюємо. Переносити акторство в звичайне життя – це притаманно нашій сім’ї. Слава – жартівник, це в нього від природи, ще з юності. Цілі концерти нам влаштовує. Молодчина! В нього є комедійний талант, це дуже рідкісний дар", – поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв також розповідав про свого сина Бориса, який пішов стопами батька і зняв фільм.

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