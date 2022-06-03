Наталія Валевська оголосила про розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу

Наталія Валевська оголосила про розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу

Українська співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Пригладю.

Пара була разом 20 років, з них 18 – у шлюбі. Про рішення розірвати стосунки артистка повідомила прихильникам на своїй сторінці в Instagram.

"У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися", – написала зірка.

Наталія Валевська з колишній чоловіком / Фото: instagram.com/valevska_official

Валевська зазначила, що вони з ексом спілкуються та підтримують одне одного. Більше подробиць знаменитість не повідомила.

У коментарях зіркова колега Наталії, співачка Катерина Бужинська прокоментувала цю новину: "Шкода… Але ти красива, талановита і сильна! Все буде добре!".

Нагадаємо, Володимир Дантес вперше назвав причину розлучення з Надею Дорофєєвою. Пара була у шлюбі майже 7 років.

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