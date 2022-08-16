Валевська поділилася, як переживала розлучення: "Було дуже тяжко, я напивалася неодноразово"

Виконавиця Наталія Валевська у липні розлучилася з чоловіком Володимиром Пригладю, з яким була разом 20 років.

Причину розлучення екси вирішили не розголошувати. Утім, Валевська натякнула, що між ними щось сталося, через що вона прийняла рішення поставити крапку у стосунках.

"Це наше особисте рішення між двома експартнерами. Так склалися обставини, що дещо сталося, і я прийняла рішення, що на цьому буде фінал", - розповіла виконавиці в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Наталія Валевська / Фото: instagram.com/valevska_official

Рішення розлучитися було прийняте не одразу. Валевська зізналась, що один у їхній парі намагався врятувати шлюб.

"Один з партнерів, не буду говорити хто, дуже довго намагався врятувати шлюб. Але так не працює система", - додала зірка.

Наталія Валевська з колишній чоловіком / Фото: instagram.com/valevska_official

Як зізналася співачка, розлучення з чоловіком виявилося для неї болісним. Вона тривалий час не могла оговтатися. Хоча Валевська й не називає причин розлучення, утім говорить, що її "серце було розбите на дрібні шматочки".

Тож, аби впоратися з переживаннями, знаменитість працювала з психологом, подорожувала, записалася на танці та навіть напивалася з подругами.

"Першою чергою - це психолог. Двогодинна сесія, яка допомогла мені з цього паралічу вийти, бо я не могла встати й робити. Я не відчувала тіло, воно у мене було паралізоване. Моє серце було розірване на дрібні шматочки. У середині у мене ще повна д*па. Я не оговталася. І мені було дуже тяжко. Коли я оголосила, минув час вже, після того, як ми прийняли рішення. Мені потрібен був час, аби оголосити, що вже крапка у наших стосунках. Цей проміжок часу я працювала над своїм станом, щоб його стабілізувати. І напивалася я неодноразово, але це питання не вирішує", - поділися Наталія.

Наталія Валевська / Фото: instagram.com/valevska_official

Та попри це все, екси все ж зуміли зберегти дружні стосунки. Наталія з Володимиром і досі продовжують спілкуватися.

"Ми залишилися у гарних стосунках, телефонуємо одне одному час від часу, і запитуємо, як ти, що ти і так далі, і чи потрібна якась допомога. Цивілізовано розійшлися", - зазначила зірка.

Наталія Валевська з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/valevska_official

Нагадаємо, Наталія Валевська на початку червня оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладю. Пара була разом 20 років, з них - 18 у шлюбі. Вже у липні артистка стала офіційно холостячкою.

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