Наталія Валевська у бікіні розповіла про серйозне отруєння під час відпочинку на Шрі-Ланці

Наталія Валевська у бікіні розповіла про серйозне отруєння під час відпочинку на Шрі-Ланці

Артистка куштувала місцеву гостру кухню.

Відома українська співачка Наталія Валевська сильно отруїлася.

Артистці, яка відпочиває на Шрі-Ланці, стало зле в останній день відпустки. Про це вона написала у своєму Instagram. Як поділилася виконавиця, вчора на вечерю вона замовила дуже гостру страву, через яку їй і стало кепсько.

"На Шрі-Ланці їжа в більшій мірі відноситься до індійської кухні. А вона в них, як ви знаєте, традиційно з перчинкою. Вчора я куштувала дуже гостру страву, мій організм не витримав, і як наслідок, дав збій. А сьогодні я проходжу всі кола інтоксикації: температура, блювота та виснаженість", – написала вона.

До допису Валевська додала фото, на яких позувала у бікіні.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

Також зірка порадила прихильникам, які збираються вперше поїхати на острів, бути обережними та просити кухарів додавати до страви менше спецій.

"Замовляйте не дуже гостру їжу - не повторюйте мій досвід. Тим більше на Шрі-Ланці готують і більш звичну для нас їжу, але ж мені хотілося з "вогником". Тепер маю собі клопіт в крайній день відпустки", – додала вона.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

У коментарях прихильники побажали співачки швидше одужати: "Бережіться, Наталко, та одужуйте швидше", "Швидкого одужання", "В мене у Шрі-Ланці теж так було, співчуваю".

Не змогли оминути увагою юзери і фігуру зірки: "Ви неймовірна", "Чудова красуня топ-модель", "Яка красива фігура".

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