Наталія Валевська вперше зізналася, що зробила аборт і пояснила чому

Артистка вже довгий час мріє стати мамою.

Українська співачка Наталія Валевська вперше та відверто розповіла про дуже особисте.

Виконавиця сподівається, що у неї вийде реалізувати й свою найзаповітнішу мрію – стати мамою. Лише у програмі ЖВЛ зірка зізналася – така можливість у неї була ще 2003-го року. Та вона свідомо від неї відмовилася через патологію малюка. "Такий тиск був. Я просто не сформована була", - каже співачка.

Той аборт Наталія й досі згадує з холодом у всьому тілі: "Ми були ще незрілі. Молоді. І зробили величезну помилку, за яку я особисто вже простила свого чоловіка, і вже себе простила. Посповідалася, причастилася. Я знаю, що все буде гаразд", - сказала Валевська.

Аби почути нарешті дитячий сміх, 40-річна співачка зробила вже не одну операцію. Валевська не опускає рук. Навпаки – дивиться в майбутнє з вірою. Недарма ж у неї в репертуарі навіть пісня є, яка так і називається – "Бажання здійсняться".

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