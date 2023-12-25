Наталія Валевська запідозрила учасницю нацвідбору на "Євробачення-2024" у плагіаті

Виконавиці здалося, що текст композиції однієї з учасниць неабияк схожий на її пісню.

Українська співачка Наталія Валевська запідозрила учасницю нацвідбору на "Євробачення-2024" ANKA у плагіаті.

Свої припущення артистка висловила в Instagram-stories. Зокрема, йдеться про конкурсну пісню "Палала", де ANKA використала таке словосполучення: "Палала, палала, палала, доки зірка з неба падала".

Тим часом у Наталії Валевської є пісня 2006 року випуску "Палала", де є такі слова: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка. Падала, падала, падала, та й казали люди гірко".

Текст із пісень Наталії Валевської та ANKA / Фото: instagram.com/valevska_official

Пісня Наталії Валевської "Палала"

Пісня ANKA "Палала"

"Співачка використала в пісні словосполучення "палала, палала, палала". Як ви вважаєте, це плагіат чи ні? Випадковий чи усвідомлений хід", - поцікавилася у підписників Валевська.

Допис Наталії Валевської / Фото: instagram.com/valevska_official

Виконавиця наголосила, що в українській мові є чимало інших слів, однак ANKA у своїй конкурсній пісні використала саме такий набір.

Допис Наталії Валевської / Фото: instagram.com/valevska_official

Однак думки користувачів розділилися, більшість проголосували за те, що жодного плагіату в композиції ANKA немає, однак майже половина юзерів переконані, що учасниця нацвідбору таки запозичила слова.

Нагадаємо, ANKA стала 11 фіналісткою нацвідбору. Саме її українці обрали під час голосування в "Дії". Хто ще змагатиметься за право представляти Україну на "Євробаченні-2024" – дивіться за посиланням. Пісні інших конкурсантів поки невідомі.

Читайте також: