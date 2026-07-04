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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Наталії Могилевській раптово стало зле після концерту просто неба

Зірка відреагувала на похвалу її ресурсного стану неочікуваним зізнанням.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею після одного з нещодавніх виступів.

Артистка разом із шоубалетом виступила в Рівному, де влаштувала яскраве шоу просто неба неподалік водойми. Попри сильну спеку, на концерт зібралося чимало глядачів, яких Могилевська підкорювала своєю енергією та запальними танцями.

Після виступу одна з відвідувачок поділилася враженнями у соцмережах. Жінка зізналася, що не була палкою прихильницею співачки, але її захопили харизма та життєва енергія артистки.

«Ми дуже часто говоримо про вік. Але набагато рідше — про ресурс. Такий стан не з’являється випадково. За ним стоять роки дисципліни. Турбота про тіло, здоров’я, емоційний стан, про себе. Якщо жінка виснажена, вона не зможе довго бути опорою ні для сім’ї, ні для роботи, ні для своїх мрій. А коли вона наповнена — це відчувають усі навколо», — написала користувачка.

Сториз Наталії Могилеської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сториз Наталії Могилеської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Неочікувано на допис відреагувала й сама Могилевська. Співачка підтвердила, що за її формою стоїть велика робота над собою, однак зізналася, що саме той концерт завершився для неї серйозним нездужанням.

«Той концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними. Хоча про ресурс — окремо. Я дійсно дбаю про це. Перш за все психологічно», — поділилася артистка.

Попри погане самопочуття, Наталія відпрацювала майже годинне шоу та до останнього залишалася на сцені. Артистка вкотре довела, що за її невичерпною енергією стоять не лише дисципліна та турбота про себе, а й величезна любов до своєї публіки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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