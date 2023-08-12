Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наталію Могилевську неочікувано заскочили в одному з вагонів київської електрички

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1604
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наталію Могилевську неочікувано заскочили в одному з вагонів київської електрички

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пасажири поширюють відео з артисткою в електричці у Мережі.

Українська співачка Наталія Могилевська здивувала прихильників.

Так, днями виконавицю заскочили в одному з вагонів київської електрички. Пасажири, які їхали в тому ж вагоні, активно розповсюджують Інтернетом відео з зіркою в електричці. Як з'ясувалося, наразі Могилевська працює над зніманням кліпу до своєї нової патріотичної композиції "Позивний".

Прем'єра треку відбудеться вже наступної п'ятниці, 18 серпня. А от коли шанувальники артистки побачать відеороботу, поки невідомо.

Один з фрагментів кліпу, за задумом режисера, відзняли в електричці. Співачка стоїть у вагоні, що рухається, біля вікна та емоційно виконує трек:

Наталія Могилевська показала, як знімала кліп у столичній електричці

Наталія Могилевська показала, як знімала кліп у столичній електричці

Своєю чергою, фани зізналися, що їм дуже сподобалася нова композиція кумирки:

  • Як же гарно ваш голос лунає українською
  • Відродження української пісні, мови… Яка радість на душу в такі важкі часи
  • Дуже крута пісня як і ви, Наталочко

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Наталія Могилевська відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 48 років. Артистка похизувалася, що їй подарував коханий, якого звуть Валентин.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1604
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація