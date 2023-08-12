Наталію Могилевську неочікувано заскочили в одному з вагонів київської електрички

Пасажири поширюють відео з артисткою в електричці у Мережі.

Українська співачка Наталія Могилевська здивувала прихильників.

Так, днями виконавицю заскочили в одному з вагонів київської електрички. Пасажири, які їхали в тому ж вагоні, активно розповсюджують Інтернетом відео з зіркою в електричці. Як з'ясувалося, наразі Могилевська працює над зніманням кліпу до своєї нової патріотичної композиції "Позивний".

Прем'єра треку відбудеться вже наступної п'ятниці, 18 серпня. А от коли шанувальники артистки побачать відеороботу, поки невідомо.

Один з фрагментів кліпу, за задумом режисера, відзняли в електричці. Співачка стоїть у вагоні, що рухається, біля вікна та емоційно виконує трек:

Наталія Могилевська показала, як знімала кліп у столичній електричці

Своєю чергою, фани зізналися, що їм дуже сподобалася нова композиція кумирки:

Як же гарно ваш голос лунає українською

Відродження української пісні, мови… Яка радість на душу в такі важкі часи

Дуже крута пісня як і ви, Наталочко

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Наталія Могилевська відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 48 років. Артистка похизувалася, що їй подарував коханий, якого звуть Валентин.

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