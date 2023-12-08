Наталію Могилевську заскочили у Києві з дитиною, яка називала артистку мамою

У Мережі активно набирає переглядів відео, у якому співачка Наталія Могилевська постала разом з дитиною.

Ролик в Інтернеті поширив український TikTok-блогер Gopatsa. Це відео блогер зняв нещодавно у Києві на Оскорках. Йому вдалося зафільмувати, як щаслива Могилевська разом з дитиною, якій на вигляд два-три роки, йде до магазину. Ба більше, Gopatsa стверджує, що дівчинка називає зірку мамою:

"Могилевська народила! Звідки, ви запитаєте, така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною в одному з магазинів на Оскороках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Дитині на вигляд два-три роки. І судячи з цього віку можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення", - зробив припущення блогер.

Наталію Могилевську побачили у Києві разом з дитиною

Своєю чергою, юзери схиляються до думки, що це, скоріш за все, племінниця Могилевської. Раніше у своїм інтерв'ю артистка ділилася, що її сестра на початку повномасштабного вторгнення перебувала на останніх місяцях вагітності.

Інші ж фани пригадали, як колись Могилевська казала, що не проти взяти дитину з дитбудинку, що, можливо, вона й зробила. А ще одні прихильники Могилевської щиро за неї пораділи, якщо це справді її дитина:

На концерті вона розповідала, що в неї на початку війни сестра народила. Може то племінниця?

Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить

Якщо це правда, я дуже рада за Наталку. Нехай буде щаслива

Якщо це правда,то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розповідає. Нехай будуть щасливі

Нагадаємо, декілька місяців тому Наталія Могилевська в інтерв'ю розповідала, чому в неї досі нема дітей. Тоді ж артистка зізналася, що проробила величезну роботу над собою і тепер готова пройти свій досвід жінки й матері.

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