Наталка Денисенко без спіднього у сукні з прозорими вставками прокоментувала скандал з Остапчуком

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками світлинами з нової фотосесії.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Кріпосна" розмістила серію фото, на яких позує без спіднього. З одягу на артистці – пікантна білосніжна сукня, яка підкреслила фігуру Наталки. Відвертості образу Денисенко додало й те, що у її вбранні присутні прозорі вставки, які частково оголили тіло знаменитості.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Під фото Денисенко прокоментувала нещодавній скандал з Остапчуком, Буше і Позитивом, які обговорили депіляцію жінок. Наталка зазначила, що жінки набагато частіше бувають жорстокішими у своїх висловлюваннях одна до одної:

"Ніхто не винен, що чоловіки мають якісь свої упередження щодо краси… Іноді, частіше саме жінки бувають більш жорстокі у висловлюваннях до одна одної… (я це знаю точно, бо на один чоловік не казав того, що казали "подружки"). Про цькування підлітками однолітків - я взагалі мовчу… Століттями суспільство нав'язувало якісь форми і правила краси та поведінки… Мій чоловік взагалі не помічає коли гладенькі ніжки, а коли ні. Зате чітко помічає мій стан, "блиск в очах", мої почуття, енергію…" – написала Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка зазначила, що для неї головне – любити себе здоровою любов'ю і вчити свого сина, що краса може бути у різних формах і змістах.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко привідкрила залаштунки знімального процесу і поділилася з фанами, як у стрічках знімаються еротичні сцени.

Читайте також: