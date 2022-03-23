Наталка Денисенко безкоштовно викладатиме українську мову: "Є знання, якими я готова ділитися"

Артистка даватиме онлайн-уроки.

Відома українська акторка Наталка Денисенко від завтрашнього дня безкоштовно викладатиме українську мову.

Як розповіла артистка, у такий тяжкий для України час вона хоче бути чимось корисною. Тому знаменитість вирішила поділитися своїми знаннями з української мови. Це наразі актуально, адже багато російськомовних українців стали розмовляти лише державною мовою.

"Я постійно думаю про те, що я можу зробити зараз для своєї країни... Адже яка з мене користь зараз, з акторки? Зараз те, що я робила, здається настільки неважливим... Але у мене є знання, якими я готова ділитися!" - написала артистка.

Денисенко запевнила, що мала викладацький досвід. Вона давала уроки з "Техніки мови" на акторських курсах. Разом з тим Наталка запрошуватиме різних експертів.

"У мене є невеличкий план, як допомогти тим, хто хоче спілкуватися в побуті українською, як зробити плавний та лагідний перехід, як поліпшити дикцію і запас слів, і так далі", - зазначила Наталка.

До слова, перший онлайн-урок акторка дасть вже завтра, 24 березня, у своєму Instagram.

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