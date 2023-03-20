Наталка Денисенко емоційно відреагувала на чутки про вагітність: "Це, як мінімум, некоректно"

Днями навколо акторки Наталки Денисенко поповзли чутки про те, що вона чекає на другу дитину.

Такі висновки шанувальники зірки зробили після того, як вона поділилася кадрами з нової фотосесії, в якій позувала у костюмі-макраме з оголеними грудьми.

Наталка не стала зволікати та одразу відреагувала на коментарі про свою ймовірну вагітність. У сторіз в Instagram акторка продемонструвала струнку талію та пояснила, що так просто вийшла на фото.

Люди , перестаньте мені писати що я вагітна! Це мінімум - некоректно! Я не вагітна. Живіт у мене стирчав завжди і на фото я просто його не втягнула. У мене гарна широка грудна клітина - дісталася від тата, як і мої круглі сідниці. Не у всіх може бути прес і тоненька талія Я люблю таке своє тіло", - написала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка написала про те, що писати про вагітність жінці просто недоречно, адже когось такі слова можуть серйозно образити.

"У такому ракурсі я закриваю рукою вигин талії, плече повернуте, живіт і діафрагма вперед, і здається що там щось, але це просто ракурс! А уявіть наприклад, якби я не могла завагітніти, або навпаки приховувала вагітність - а мені писали "Ви вагітна?". Або я б комплексувала щодо фігури і після цих питань сіла на нездорову дієту? Будьте екологічніше! І не тільки зі мною", - звернулася до коментаторів акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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