Наталка Денисенко купила нову машину та вперше показала її: "Не можу повірити"

Українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко поділилася змінами у власному житті.

Так, після того, як артистка продала свою попередню автівку, вона стала володаркою нової. Наталка у своєму фотоблогу розсекретила, що купила новенький Mercedes.

Акторка у сторіз показала, як приїхала у автосалон забирати свою омріяну покупку. І як виявилося, щоб здивувати Наталку, новеньке авто накрили чорною тканиною та прикрасили бантиком з кульками. Денисенко зізналася, що вона не може повірити своїм очам, адже це була її мрія. Тож після сюрпризу вона неодмінно сфотографувалася у салоні. Крім того, додала, що заробила на Mercedes повністю сама.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сьогодні втілилася ще одна моя мрія… Я не можу повірити, що я сама змогла це зробити. Я дуже багато працювала задля Mercedes. Дякую Богу та Всесвіту. Просто я мріяла про таке фото", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко похизувалася ще однією новиною. Скоро вона стане власницею нової квартири. Ба більше, зірка навіть показала, який вигляд матиме її помешкання.

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