Наталка Денисенко купує квартиру в Києві і показала, який вона матиме вигляд

Українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко поділилася, що купує квартиру в Києві.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що нарешті стане власницею оселі мрії. Артистка купує квартиру в житловому комплексі, що ще досі будується. Наразі Наталка Денисенко обирає апартаменти. Знаменитість переконана, що хоче купувати квартиру на останніх поверхах, аби там відкривалася неймовірна панорама на Київ.

"Так, ну ось мій важливий день, про який я дуже хочу розповісти. Я прийшла дивитися на житловий комплекс і хочу знайти тут квартиру своєї мрії. Це комплекс моєї мрії. Цей вид, який буде відкриватися з верхніх поверхів — це те, про що я завжди мріяла. Я хочу залишатися в Україні, жити тут, у найпрекраснішому комплексі нашої столиці", — поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко купує квартиру / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко сподівається, що вже через рік будівельні роботи завершаться та квартира буде готовою. Тож саме тоді акторка зможе показати, який вона вигляд має всередині, а поки ж зірка серіалів та кіно продемонструвала макет житлового комплексу. Вже після завершення будівництва знаменитість розпочне ремонт мрії.

"На наступний свій день народження хочу прийти і показати вам свою добудовану квартиру перед тим, як починатиму там ремонт. Будинок моєї мрії!" – додала акторка.

Нагадаємо, тим часом співачка Міла Нітіч нещодавно продала свою квартиру. Артистка зізналась, у що вклала вторговані кошти.

Читайте також: