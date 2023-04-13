Наталка Денисенко на архівному фото показала, який вигляд мала у 14 років

Акторка Наталка Денисенко показала шанувальникам, наскільки змінилася за ці роки.

У сторіз в Instagram зірка "Кріпосної" поділилася світлинами зі своєю давньою подругою. Близька людина приїхала в гості до Наталки та разом вони загадали, якими були у підлітковому віці.

"Ми тоді. Тут нам 14 років", - підписала фото Денисенко.

Наталка Денисенко з подругою / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На архівній світлині акторка позувала у синій сукні з вирізами на плечах та зібраним у хвіст волоссям.

Також знаменитість додала і сучасний кадр з подружкою, щоб шанувальники могли оцінити зміни, які трапилися з ними. Варто зазначити, що навіть через 19 років акторка має чудовий вигляд та майже не змінилася.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко потішила шанувальників новиною - з фронту у відпустку нарешті приїхав її чоловік, Андрій Федінчик. Акторка показала зворушливі кадри зустрічі з коханим після тривалої розлуки.

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